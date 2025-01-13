Одна з гарантій безпеки. Зеленський обговорив з Макроном іноземні контингенти для України

Політики розглянули практичні кроки для реалізації ідеї, можливе розширення та залучення інших країн до цього процесу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном, серед тем було питання розміщення іноземних військових в Україні.

"Ми також домовилися тісно співпрацювати з ключовими союзниками щодо досягнення миру та розробки ефективних гарантій безпеки", – заявив президент України.

Як одну з таких гарантій Зеленський і Макрон обговорили французьку ініціативу стосовно розміщення військових контингентів в Україні.

За словами українського лідера, вони розглянули практичні кроки для її реалізації, можливе розширення та залучення інших країн до цього процесу.

Окрім цього голови держав детально обговорили ситуацію на полі бою та успіхи українських військових у Курській області.

Напередодні, 9 січня, Зеленський повідомив, що Велика Британія "дивиться позитивно" на ідею з розміщення іноземних військ в Україні, це питання обговорюватиметься під час зустрічі з прем'єр-міністром королівства Кіром Стармером.