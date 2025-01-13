Одна из гарантий безопасности. Зеленский обсудил с Макроном иностранные войска для Украины
Президент Владимир Зеленский имел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, среди тем был вопрос размещения иностранных военных в Украине.
"Мы также договорились тесно сотрудничать с ключевыми союзниками в достижении мира и разработке эффективных гарантий безопасности", – заявил президент Украины.
Как одну из таких гарантий Зеленский и Макрон обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине.
По словам украинского лидера, они рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этому процессу.
Помимо этого главы государств подробно обсудили ситуацию на поле боя и успехи украинских военных в Курской области.
Накануне, 9 января, Зеленский сообщил, что Великобритания "смотрит положительно" на идею по размещению иностранных войск в Украине, этот вопрос будет обсуждаться во время встречи с премьер-министром королевства Киром Стармером.
- Первым идею размещения иностранных миротворцев в Украине озвучил президент Франции Макрон в феврале 2024 года.
- 9 декабря Зеленский заявил, что может подумать над предложением Макрона, пока Украина не присоединится к НАТО.
- 19 декабря президент заявил, что видит от некоторых лидеров позитив относительно будущего размещения миротворцев в Украине.