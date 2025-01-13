Одна из гарантий безопасности. Зеленский обсудил с Макроном иностранные войска для Украины

Политики рассмотрели практические шаги по реализации идеи, возможное расширение и вовлечение других стран в этот процесс

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский имел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, среди тем был вопрос размещения иностранных военных в Украине.

"Мы также договорились тесно сотрудничать с ключевыми союзниками в достижении мира и разработке эффективных гарантий безопасности", – заявил президент Украины.

Как одну из таких гарантий Зеленский и Макрон обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине.

По словам украинского лидера, они рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этому процессу.

Помимо этого главы государств подробно обсудили ситуацию на поле боя и успехи украинских военных в Курской области.

Накануне, 9 января, Зеленский сообщил, что Великобритания "смотрит положительно" на идею по размещению иностранных войск в Украине, этот вопрос будет обсуждаться во время встречи с премьер-министром королевства Киром Стармером.