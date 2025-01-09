Зеленский: Британия положительно смотрит на размещение иностранных миротворцев в Украине

Президент считает, что это может являться серьезной составляющей будущих гарантий безопасности для Украины

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Иллюстративное фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания "смотрит положительно" на идею по размещению иностранных войск в Украине, этот вопрос будет обсуждаться во время встречи с премьер-министром королевства Киром Стармером. Об этом украинский лидер рассказал в эфире телемарафона после заседания в формате "Рамштайн".

По словам Зеленского, инициатива по размещению иностранных войск может стать частью гарантий безопасности для Украины.

"Безусловно, одним контингентом некоторых стран не обойдется. Этого, я считаю, недостаточно. Но то, что это может быть серьезной составляющей будущих гарантий безопасности для Украины – да", – пояснил президент.

Глава государства сообщил, что британцы "положительно смотрят" на такую инициативу, но он будет говорить в деталях об этом с премьером страны.

Такая встреча должна пройти во время визита Стармера в Украину, анонсировал Зеленский.

Глава государства добавил, что между странами уже есть "очень серьезные решения", однако подробности по этому поводу он пообещал "чуть позже".

Во времена предыдущего премьера Риши Сунака в Британии заявляли, что не отправят войска в Украину. Сунак был лидером консерваторов, теперь же у власти в королевстве социал-демократы из Лейбористской партии.