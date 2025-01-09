Зеленський: Британія позитивно дивиться на розміщення іноземних миротворців в Україні

Президент вважає, що це може бути серйозною частиною майбутніх гарантій безпеки для України

Володимир Зеленський та Кір Стармер (Ілюстративне фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія "дивиться позитивно" на ідею з розміщення іноземних військ в Україні, це питання обговорюватиметься під час зустрічі з прем'єр-міністром королівства Кіром Стармером. Про це український лідер розповів в ефірі телемарафону після засідання у форматі "Рамштайн".

За словами Зеленського, ініціатива з розміщення іноземних військ може стати частиною гарантій безпеки для України.

"Безумовно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього, я вважаю, недостатньо. Але те, що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки для України – так", – пояснив президент.

Голова держави повідомив, що британці "позитивно дивляться" на таку ініціативу, але він говоритиме у деталях про це з прем'єром країни.

Така зустріч має відбутися під час візиту Стармера до України, анонсував Зеленський.

Голова держави додав, що між країнами вже є "дуже серйозні рішення", проте подробиці стосовно цього він пообіцяв "трішечки згодом".

За часів попереднього прем'єра Ріші Сунака у Британії заявляли, що не відправлять війська в Україну. Сунак був лідером консерваторів, нині ж при владі у королівстві соціал-демократи з Лейбористської партії.