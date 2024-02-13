Чи може Британія надіслати війська в Україну? Відповідає експосол Пристайко

Дипломат зазначив, що залучення країни у війну може виражатися й у військовій допомозі, а не тільки у розміщенні солдатів

Вадим Пристайко (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Колишній посол у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що ця країна може надіслати війська в Україну у випадку "катастрофічного розвитку подій" на фронті. Він нагадав про участь Британії у військових навчаннях в Україні у 2020 році та ситуацію з британським есмінцем HMS Defender, який пройшов поряд із берегами тимчасово окупованого Криму у 2021-му. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналістка запитала, за якого "катастрофічного розвитку подій" Велика Британія могла б надіслати свої війська в Україну.

"Прорив кордону, застосування остаточне катастрофічної зброї. Наприклад: всі літаки, які є в Росії, атакують Україну – і проривають наш фронт, тому що є певні співмірні можливості", – пояснив він.

За словами Пристайка, по-перше, у нього є підстави говорити про те, що Британія може надіслати війська в Україну, проте він не може оголосити цю інформацію публічно.

"По-друге, із того, що я можу вам сказати, ну візьміть приклад проходу корабля Військово-морських сил її, на той момент, величності вздовж берегів Криму. Єдина країна, яка собі це дозволила, це була Велика Британія. До речі назва корабля така дуже символічна – "Захисник", – заявив експосол.

Йдеться про ситуацію з проходом британського есмінця HMS Defender поряд із тимчасово окупованим Кримом – на LIGA.net є великий розбір цієї події.

Читайте також: Пристайко пояснив, чому вже рік немає посла України у Великій Британії

"Так само після цього десантники британські сіли в літаки десь там біля Манчестера – через чотири години були викинуті на полях у Херсонщині та Миколаївщині. Нікого більше із союзників не було – тільки вони. Вони прийняли рішення...", – зазначив дипломат.

Йдеться про військові навчання "Об'єднані зусилля 2020" у вересні 2020 року, в яких брала участь Україна, та, зокрема, США й Велика Британія, передавала АрміяInform.

На думку Пристайка, хоча це й були навчання, проте Британія продемонструвала усім, що має можливості та в неї є достатньо сил та здібностей, аби провести таку десантну операцію.

"І очевидно, кому сигнал надсилався. Ну ми розуміємо, кому надсилався сигнал, якщо з Британії прилетіли десантники – висадилися на українських берегах десь. Оце здатність Великої Британії здійснити таку операцію – масштабну десантну висадку, і [провести] Військово-морські сили вздовж берегів там, де вони хочуть... Це дозволяє мені зробити висновок (крім того, що знаю, але не можу, на жаль, поділитися) про те, що Велика Британія буде готова (Надіслати війська в Україну. – Ред.)", – зауважив він.

По-третє, зазначив дипломат, залучення Британії у війну може бути не лише у використанні їхніх військових поряд з українськими, але й у вигляді військової допомоги.

"Вони [британці] вже продемонстрували, що їхні ракети далекобійні тут, вони вже продемонстрували, що їхні танки тут. Перші, хто нам дали вертольоти – вони тут. І так далі, і так далі. Вони з 2014 року тренують [українських військових], а зараз особливо тренують на полях Великої Британії – ці бази ще з часів другої світової війни перероблені – там тренують наших солдатів. Оце все і може бути втручання допомогою Британії нам", – підсумував він.

20 липня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Пристайка послом України у Великій Британії.

12 липня 2023 року тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попросив Україну бути тактовнішою з вимогами до союзників і більше дякувати за військову й інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

Зеленський у відповідь сказав, що не розуміє: в чому проблема, українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.

13 липня, коментуючи цю ситуацію, Пристайко заявив, що не вважає здоровим сарказм Зеленського.

21 липня президент звільнив Пристайка з посади посла у Великій Британії. Офіційно влада не комунікувала про можливий зв'язок між словами Пристайка про президента та його звільненням.

Читайте також: Експосол США в НАТО: 2025 рік може стати переламним на користь України