Пристайко пояснив, чому вже рік немає посла України у Великій Британії

Експосол розповів про вимоги до дипломатів такого рівня, кому пропонувалася посада і чому люди не хочуть погоджуватися на ній працювати

Вадим Пристайко (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пояснив, чому вже майже рік немає його наступника на цій посаді: пов'язано з вимогами до послів, небажанням успішних у Києві людей їхати в інші країни та порівняннями, які будуть між наступником і попередником. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

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Журналістка запитала, чому у Великій Британії вже майже рік немає посла України: чи це тому, що немає достойних людей, або тому, що немає лояльної людини, котру може шукати Офіс президента.

"На якомусь рівні очевидно, що ця людина має бути лояльною, тому що це унікальна позиція, коли президент сам ухвалює рішення [про призначення]. Немає ніяких, не знаю, голосувань, немає ніяких кваліфікаційних вимог. Ким має бути посол? Як посол тричі, як колишній міністр і керівник апарату Міністерства, тобто та людина, яка забезпечує діяльність Міністерства, можу вам сказати, що посли — це генерали дипломатичної служби", – відповів дипломат.

За його словами, посли це "штучний товар", який треба "вирощувати", а кар'єра такого дипломата до того, як він набуде посольських якостей, становить 20 років.

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Пристайко зазначив, що посада посла у Британії пропонувалася людям "доволі високо рівня", і пошук людини на цю посаду рухається в правильному напрямку.

Він пояснив, що багато успішних у Києві людей не хочуть їхати працювати в інші країни.

"Ти виїжджаєш на три-чотири роки за кордон, ти випадаєш з традиційного [життя] для тебе. Твоя дружина, твоя родина мають зірватися і залишити свої роботи, свої школи, своїх друзів, родичів, родини — переїхати в зовсім іншу систему, де їм може бути комфортно, може бути не комфортно. Ну таке буває: і хвороби, і клімат, і все що завгодно. І там починати все з самого початку", – розповів експосол.

Також Пристайко пояснив, що люди не хочуть їхати працювати послом до країни, де попередника зняли з посади, оскільки через це їх порівнюватимуть одне з одним.

Він зазначив, що в такому випадку новий посол має бути на стільки кращим за попередника, аби інші зрозуміли, для чого було звільнення.

На сьогодні у Британії немає українського посла, але працює тимчасово повірений у справах України.

20 липня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Пристайка послом України у Великій Британії.

12 липня 2023 року тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попросив Україну бути більш тактовною з вимогами до союзників і більше дякувати за військову й інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

Зеленський у відповідь сказав, що не розуміє: в чому проблема, українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.

13 липня, коментуючи цю ситуацію, Пристайко заявив, що не вважає здоровим сарказм Зеленського.

21 липня президент звільнив Пристайка з посади посла у Великій Британії. Офіційно влада не комунікувала про можливий зв'язок між словами Пристайка про президента та його звільненням.

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