Пристайко объяснил, почему уже год нет посла Украины в Великобритании

Экс-посол рассказал о требованиях к дипломатам такого уровня, кому предлагалась должность и почему люди не хотят соглашаться на нее

Вадим Пристайко (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко объяснил, почему уже почти год нет его преемника на этом посту: связано с требованиями к послам, нежеланием успешных в Киеве людей ехать в другие страны и сравнениями между преемником и предшественником. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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Журналистка спросила, почему в Великобритании уже почти год нет посла Украины: это потому, что нет достойных людей, или потому, что нет лояльного человека, которого может искать Офис президента.

"На каком-то уровне очевидно, что этот человек должен быть лояльным, потому что это уникальная позиция, когда президент сам принимает решение [о назначении]. Нет никаких, не знаю, голосований, нет никаких квалификационных требований. Кем должен быть посол? Как трижды посол, как бывший министр и руководитель аппарата Министерства, то есть тот человек, который обеспечивает деятельность Министерства, могу вам сказать, что послы — это генералы дипломатической службы", – ответил дипломат.

По его словам, послы это "штучный товар", который нужно "выращивать", а карьера такого дипломата до того, как он приобретет посольские качества, составляет 20 лет.

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Пристайко отметил, что должность посла в Британии предлагалась людям "достаточно высокого уровня", и поиск человека на эту должность двигается в правильном направлении.

Он объяснил, что многие успешные в Киеве люди не хотят ехать работать в другие страны.

"Ты уезжаешь на три-четыре года за границу, ты выпадаешь из традиционной [жизни] для тебя. Твоя жена, твоя семья должны сорваться и оставить свои работы, свои школы, своих друзей, родственников, семьи — переехать в другую систему, где им может быть комфортно, может быть не комфортно. Ну, такое бывает: и болезни, и климат, и все что угодно. И там начинать все с самого начала", – рассказал экс-посол.

Также Пристайко объяснил, что люди не хотят ехать работать послом в страну, где предшественника сняли с должности, поскольку из-за этого их будут сравнивать друг с другом.

Он отметил, что в таком случае новый посол должен быть настолько лучше предшественника, чтобы другие поняли, для чего было увольнение.

Пока в Британии нет украинского посла, но работает временно поверенный в делах Украины.

20 июля 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании.

12 июля 2023 года тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

Зеленский в ответ сказал, что не понимает: в чем проблема, украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить по телефону Уоллесу.

13 июля, комментируя ситуацию, Пристайко заявил, что не считает здоровым сарказм Зеленского.

21 июля президент уволил Пристайко с должности посла в Великобритании. Официально власть не коммуницировала о возможной связи между словами Пристайко о президенте и его увольнении.

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