Експосол США в НАТО: 2025 рік може стати переламним на користь України

З допомогою західних союзників 2025 рік може стати переламним на користь України. 2024 рік – критичний, вважає Іво Даалдер

Іво Даалдер (Фото: TWIN Global)

2024 рік – критичний для визначення переможця у російсько-українській війні, і з допомогою західних союзників 2025 рік може стати переламним на користь Україні. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив експосол США в НАТО Іво Даалдер.

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"У короткотерміновій перспективі 2024 рік – критичний для визначення переможця у війні. Якщо протягом року Україні вдасться втримати лінію фронту і будуть вдалі спроби покращити виробництво військової техніки для ЗСУ, то буде добре. Можливо, з допомогою США. Тоді 2025 рік може стати переламним на користь України", – сказав він.

Даалдер пояснив, що 2024 рік є критичним, оскільки це період переваги росіян у живій силі, зброї, економіці, яка досі може виготовляти нову техніку у великій кількості. Водночас, вважає експосол, це не може тривати вічно.

"Дуже вірогідно, що з часом протест у Росії таки проявиться. Люди дедалі менше хочуть йти на фронт. Вони втратили сотні тисяч солдатів. Економіка ще може виготовляти зброю. Але якщо не продукує товари для цивільних, то з часом виникнуть проблеми", – вважає Даалдер.

8 грудня 2023 року видання WSJ писало, що в НАТО сподіваються, що протягом 2024 року Україна зможе продовжити стримувати російські війська, а ініціативу на полі бою поверне собі у 2025-му.

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