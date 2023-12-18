Президент Чехії прогнозує "зсув" у війні у 2024 році, але не в кращому розумінні слова

Чеський лідер Петр Павел вважає, що вибори в США та РФ матимуть "вирішальне значення для розвитку ситуації"

Петр Павел (Фото - ЕРА)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що в 2024 році в російсько-українській війні відбудеться "значне зрушення", але не в кращий бік для України і союзників. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Zoznam Správy.

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"З'явиться нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу. І поки що все вказує на те, що зсув буде не зовсім у кращому розумінні цього слова, як ми собі уявляємо", – сказав президент Чехії.

Він наголосив, що у 2024-му буде кілька важливих виборів, які матимуть "вирішальне значення для розвитку ситуації". Це президентські вибори в РФ та США. Їхнє очікування "внесе деякі зміни і на полі бою", вважає чеський лідер.

На виборах у РФ російських диктатор Володимир Путін "ймовірно, переможе, що не надто дивує", а результати майбутніх виборів у Штатах у листопаді 2024 року зараз під питанням, вважає Павел.

За його словами, Путін чекає на результати американських виборів і сподівається на переобрання Дональда Трампа.

"Путін упирається у своєму баченні світу, згідно з яким є сильні світу цього, і, звичайно, Росія перебувають серед них, а решта пристосовуються, що має бути для нас попередженням", – сказав Павел.

Він вважає, що з боку Путіна є очікування, що у разі успіху Трампа він зможе домовитися з ним "незалежно від того, що з цього приводу думають Україна чи решта Європи", і що можна буде досягти якогось компромісу.

"Це теоретично поверне Росію у статус ключового гравця, і іншим доведеться якось із цим миритися. Це, звичайно, ситуація, безумовно, невигідна для нас, і ми подивимося, наскільки здійсниться такий сценарій, на який сподівається Володимир Путін", – сказав Павел.

Минулого місяця Павел прогнозував, що 2024 рік буде складнішим за нинішній у війні Росії проти України. Він наголосив, що Україна не може проводити по два чи три наступи за один рік.

8 грудня видання WSJ писало, що в НАТО сподіваються, що протягом 2024 року Україна зможе продовжити стримувати російські війська, а ініціативу на полі бою поверне собі у 2025-му.

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