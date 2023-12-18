Президент Чехии прогнозирует "сдвиг" в войне в 2024 году, но не в лучшем смысле слова

Чешский лидер Петр Павел считает, что выборы в США и РФ будут иметь "решающее значение для развития ситуации"

Петр Павел (Фото - ЕРА)

Президент Чехии Петр Павел считает, что в 2024 году в российско-украинской войне произойдет "значительный сдвиг", но не в лучшую сторону для Украины и союзников. Об этом он сказал в интервью изданию Seznam Správy.

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"Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. И пока все указывает на то, что сдвиг будет не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе представляем", – сказал президент Чехии.

Он подчеркнул, что в 2024-м будет несколько важных выборов, которые будут иметь "решающее значение для развития ситуации". Это президентские выборы в РФ и США. Их ожидание "внесет некоторые изменения и на поле боя", считает чешский лидер.

На выборах в РФ российских диктатор Владимир Путин "вероятно, победит, что не особо удивительно", а результаты будущих выборов в Штатах в ноябре 2024 года сейчас под вопросом, считает Павел.

По его словам, Путин ждет результатов американских выборов и надеется на переизбрание Дональда Трампа.

"Путин упорствует в своем видении мира, согласно которому есть сильные мира сего, и, конечно, Россия находится среди них, а остальные приспосабливаются, что должно быть для нас предупреждением", – сказал Павел.

Он считает, что со стороны Путина есть ожидание, что в случае успеха Трампа он сможет договориться с ним "независимо от того, что по этому поводу думают Украина или остальная Европа", и что можно будет достичь какого-то компромисса.

"Это теоретически вернет Россию в статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться. Это, конечно, ситуация, безусловно, невыгодная для нас, и мы посмотрим, насколько осуществится такой сценарий, на который надеется Владимир Путин", – сказал Павел.

В прошлом месяце Павел прогнозировал, что 2024 год будет сложнее нынешнего в войне России против Украины. Он подчеркнул, что Украина не может проводить по два или три наступления за один год.

8 декабря издание WSJ писало, что в НАТО надеются, что в течение 2024-го Украина сможет продолжить сдерживать российские войска, а инициативу на поле боя вернет себе в 2025-м.

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