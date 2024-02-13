Может ли Британия отправить войска в Украину? Отвечает экс-посол Пристайко

Дипломат отметил, что вовлечение страны в войну может выражаться и в военной помощи, а не только в размещении солдат

Вадим Пристайко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Бывший посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что эта страна может отправить войска в Украину в случае "катастрофического развития событий" на фронте. Он напомнил об участии Британии в военных учениях в Украине в 2020 году и ситуации с британским эсминцем HMS Defender, который прошел рядом с берегами временно оккупированного Крыма в 2021-м. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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Журналистка спросила, при каком "катастрофическом развитии событий" Великобритания могла бы отправить свои войска в Украину.

"Прорыв границы, применение окончательное катастрофического оружия. Например: все имеющиеся в России самолеты атакуют Украину – и прорывают наш фронт, потому что есть определенные соразмерные возможности", – пояснил он.

По словам Пристайко, во-первых, у него есть основания говорить о том, что Британия может направить войска в Украину, однако он не может объявить эту информацию публично.

"Во-вторых, с того, что я могу вам сказать, ну возьмите пример прохода корабля Военно-морских сил ее, на тот момент, величества вдоль берегов Крыма. Единственная страна, которая себе это позволила, это была Великобритания. Кстати, название корабля такое очень символическое – "Защитник", – заявил экс-посол.

Речь идет о ситуации с проходом британского эсминца HMS Defender наряду с временно оккупированным Крымом – на LIGA.net есть большой разбор этого события.

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"Так же после этого десантники британские сели в самолеты где-то там возле Манчестера – через четыре часа были выброшены на полях в Херсонской и Николаевской областях. Никого больше из союзников не было – только они. Они приняли решение...", – отметил дипломат.

Речь идет о военных учениях "Объединенные усилия 2020" в сентябре 2020 года, в которых участвовала Украина, и, в частности, США и Великобритания, передавала АрмияInform.

По мнению Пристайко, хотя это и были учения, однако Британия продемонстрировала всем, что имеет возможности и у нее достаточно сил и способностей, чтобы провести такую десантную операцию.

"И очевидно, кому сигнал посылался. Ну мы понимаем, кому посылался сигнал, если из Британии прилетели десантники – высадились на украинских берегах где-то. Вот способность Великобритании совершить такую операцию – масштабную десантную высадку, и [провести] Военно-морские силы вдоль берега там, где они хотят... Это позволяет мне сделать вывод (кроме того, что знаю, но не могу, к сожалению, поделиться) о том, что Великобритания будет готова (Отправить войска в Украину. – Ред.)" , – заметил он.

В-третьих, отметил дипломат, вовлечение Британии в войну может быть не только в использовании их военных рядом с украинскими, но и в виде военной помощи.

"Они [британцы] уже продемонстрировали, что их ракеты дальнобойные здесь, они уже продемонстрировали, что их танки здесь. Первые, кто нам дали вертолеты – они здесь. И так далее, и так далее. Они с 2014 года тренируют [украинских военных], а сейчас особенно тренируют на полях Великобритании – эти базы еще со времен второй мировой войны переработаны – там тренируют наших солдат. Вот все и может быть вмешательство помощью Британии нам", – подытожил он.

20 июля 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании.

12 июля 2023 г. тогдашний министр обороны Великобритании Бен Воллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

Зеленский в ответ сказал, что не понимает: в чем проблема, украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить по телефону Воллесу.

13 июля, комментируя ситуацию, Пристайко заявил, что не считает здоровым сарказм Зеленского.

21 июля президент уволил Пристайко с должности посла в Великобритании. Официально власть не коммуницировала о возможной связи между словами Пристайко о президенте и его увольнении.

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