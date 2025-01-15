В Европе активно обсуждают развертывание войск НАТО в Украине - CNN
В Европе обсуждают, как страны НАТО могли бы развернуть свои войска для помощи в Украине. Об этом CNN сообщил анонимный европейский чиновник.
По его словам, сейчас идут "активные обсуждения" этого вопроса. Изучается возможность разместить иностранные войска в демилитаризованной зоне, если она станет частью какого-либо мирного соглашения.
По мнению верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Украина все еще может победить при правильной помощи. Об этом она также сообщила CNN.
"Ставки для европейской безопасности необычайно высоки. Масштабы гибридных атак в Европе уже резко возросли, и поражение Украины обойдется нам гораздо дороже, чем помощь", – сказала она.
По словам Каллас, российский диктатор Владимир Путин показал пренебрежение к международному праву и доверять ему нельзя. А без надежных гарантий безопасности любое соглашение о прекращении огня потерпит неудачу.
Каллас убеждена, что плохое мирное соглашение приведет только к еще большей войне.
"Россия просто перевооружится и снова нападет. Мы должны извлечь уроки из прошлого и обеспечить устойчивость любого будущего соглашения", – резюмировала она.
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