В Европе активно обсуждают развертывание войск НАТО в Украине - CNN

Войска НАТО (Фото: ЕРА)

В Европе обсуждают, как страны НАТО могли бы развернуть свои войска для помощи в Украине. Об этом CNN сообщил анонимный европейский чиновник.

По его словам, сейчас идут "активные обсуждения" этого вопроса. Изучается возможность разместить иностранные войска в демилитаризованной зоне, если она станет частью какого-либо мирного соглашения.

По мнению верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Украина все еще может победить при правильной помощи. Об этом она также сообщила CNN.

"Ставки для европейской безопасности необычайно высоки. Масштабы гибридных атак в Европе уже резко возросли, и поражение Украины обойдется нам гораздо дороже, чем помощь", – сказала она.

По словам Каллас, российский диктатор Владимир Путин показал пренебрежение к международному праву и доверять ему нельзя. А без надежных гарантий безопасности любое соглашение о прекращении огня потерпит неудачу.

Каллас убеждена, что плохое мирное соглашение приведет только к еще большей войне.

"Россия просто перевооружится и снова нападет. Мы должны извлечь уроки из прошлого и обеспечить устойчивость любого будущего соглашения", – резюмировала она.