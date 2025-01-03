Німецький депутат від опозиції виступив за відправлення миротворців до України

Родеріх Кізеветтер (Фото: x.com/RKiesewetter)

Речник із питань безпеки опозиційної партії Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер виступив за відправлення німецьких солдатів у складі миротворчої місії в Україну. Його цитує Schwäbische Zeitung.

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Він вважає, що альтернативи цьому рішенню немає і виключати відправлення німецьких миротворців було б "недбало". Німеччина згодом має втрутитися в Україну "з добре оснащеними військами".

Кізеветтер назвав Німеччину "найсильнішою економічною країною" Європи і зазначив, що вона має бути готова зробити великий внесок у "забезпечення миру та архітектуру європейської безпеки".

Він також зазначив, що участь Німеччини у миротворчій місії має відбуватися в рамках ЄС та НАТО.

"Миротворчі сили ефективні і, враховуючи наші обмежені матеріальні та людські ресурси в Європі, реалістичні, коли миротворчість може бути включена до архітектури європейської та трансатлантичної безпеки і, отже, до НАТО, оскільки ядерний захисний щит також застосовний до України", – сказав німецький депутат.

Довідка. Родеріх Кізеветтер – колишній офіцер Генерального штабу Бундесверу та політик Християнсько-демократичного союзу. З 2009 року депутат Бундестагу Німеччини. У 2023 році відкрито звинуватив Росію у скоєнні атаки на трубопровід "Північний потік".

У 2023 році виступав за візовий бан для росіян, які ухиляються від мобілізації в РФ. У лютому 2024 року заявив, що повномасштабна війна має бути перенесена до Росії з території України.