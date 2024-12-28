Мерц щодо миротворців Німеччини в Україні: Має бути консенсус з Росією

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вкотре підтримав постачання ракет Taurus Україні. Але для відправлення німецьких миротворців потрібен консенсус з Росією, цитує його газета Die Zeit.

Він зазначив, що США, Франція та Велика Британія вже постачають в Україну далекобійні ракети, але водночас все ще не стали "стороною, що воює". Мерц назвав ракети Taurus "будівельним блоком для відновлення миру в Україні".

Проте у питанні відправлення миротворців німецький політик виступає за дотримання міжнародного права та наявність міжнародного мандату.

"Якщо буде мирна угода і якщо Україні потрібні будуть гарантії для її забезпечення, то це можна обговорювати лише в тому випадку, якщо буде мандат відповідно до міжнародного права. На цей час я цього не бачу... Я хотів би, щоб цей мандат був у консенсусі з Росією, а не в конфлікті", – сказав Мерц.

На питання про гарантії безпеки для України, окрім членства в НАТО, глава німецького опозиційного блоку заявив, що "ми далекі від перемир'я". Ці питання, за його словами, потрібно з'ясовувати найближчими тижнями або навіть місяцями.