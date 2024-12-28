Мерц щодо миротворців Німеччини в Україні: Має бути консенсус з Росією
Лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вкотре підтримав постачання ракет Taurus Україні. Але для відправлення німецьких миротворців потрібен консенсус з Росією, цитує його газета Die Zeit.
Він зазначив, що США, Франція та Велика Британія вже постачають в Україну далекобійні ракети, але водночас все ще не стали "стороною, що воює". Мерц назвав ракети Taurus "будівельним блоком
Проте у питанні відправлення миротворців німецький політик виступає за дотримання міжнародного права та наявність міжнародного мандату.
"Якщо буде мирна угода і якщо Україні потрібні будуть гарантії для її забезпечення, то це можна обговорювати лише в тому випадку, якщо буде мандат відповідно до міжнародного права. На цей час я цього не бачу... Я хотів би, щоб цей мандат був у консенсусі з Росією, а не в конфлікті", – сказав Мерц.
На питання про гарантії безпеки для України, окрім членства в НАТО, глава німецького опозиційного блоку заявив, що "ми далекі від перемир'я". Ці питання, за його словами, потрібно з'ясовувати найближчими тижнями або навіть місяцями.
- 14 жовтня Мерц виступає за Taurus для України, але вважає, що постачати їх потрібно поетапно.
- 12 листопада повідомлялося, що він може висунути ультиматум Путіну та передати Україні ракети Taurus.
- 9 грудня Мерц запропонував створити європейську контактну групу для завершення війни в Україні.