Мерц про миротворцев Германии в Украине: Должен быть консенсус с Россией

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц в очередной раз поддержал поставки ракет Taurus Украине. Но для отправки немецких миротворцев нужен "консенсус с Россией", цитирует его газета Die Zeit.

Он отметил, что США, Франция и Великобритания уже поставляют в Украину дальнобойные ракеты, но при этом все еще не стали "воюющей стороной". Мерц назвал ракеты Taurus "строительным блоком для восстановления мира в Украине".

Однако в вопросе отправки миротворцев немецкий политик выступает за соблюдение международного права и наличие международного мандата.

"Если будет мирное соглашение и если Украине нужны будут гарантии для его обеспечения, то это можно обсуждать только в том случае, еслибудет мандат в соответствии с международным правом. На данный момент я этого не вижу... Я бы хотел, чтобы этот мандат был в консенсусе с Россией, а не в конфликте", – сказал Мерц.

На вопрос о гарантиях безопасности для Украины, помимо членства в НАТО, глава немецкого оппозиционного блока заявил, что "мы далеки от перемирия". Эти вопросы, по его словам, нужно прояснять в ближайшие недели или даже месяцы.