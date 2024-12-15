"Европейские лидеры не хотят с ним видеться". Мерц считает Шольца "изолированным" в ЕС

"Большинство европейских глав государств просто больше не заинтересованы во встречах с немецким канцлером", – сказал лидер немецкой оппозиции

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что действующий лидер страны Олаф Шольц "буквально изолирован" внутри Евросоюза. Его цитирует n-tv.

По словам Мерца, внешняя политика Шольца является "полным провалом", а самого канцлера "изолировали" от остальных европейских лидеров.

"К сожалению, приходится констатировать: большинство европейских глав государств и правительств просто больше не заинтересованы во встречах с немецким канцлером, который или часами сидит молча, или читает лекции по всему миру", – сказал он.

В качестве примера он приводит визит президента Франции Эммануэля Макрона в Польшу на этой неделе, где два союзника по НАТО обсуждали политику в отношении Украины.

"И там немецкого канцлера нет", – подытожил Мерц.

14 октября 2024 года Мерц сделал заявление относительно Taurus для Украины. Тогда он сказал, что передал бы Киеву ракеты, если Москва не перестанет атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине.

12 ноября Мерц сказал, что в случае победы на предстоящих выборах готов поговорить с Путиным об Украине.