"Європейські лідери не хочуть з ним бачитися". Мерц вважає Шольца "ізольованим" в ЄС

"Більшість європейських глав держав і урядів просто більше не зацікавлені у зустрічах з німецьким канцлером", – сказав лідер німецької опозиції

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що чинний лідер країни Олаф Шольц є "буквально ізольованим" всередині Євросоюзу. Його цитує n-tv.

За словами Мерца, зовнішня політика Шольца є "повним провалом", а самого канцлера "ізолювали" від решти європейських лідерів.

"На жаль, доводиться констатувати: більшість європейських глав держав і урядів просто більше не зацікавлені у зустрічах з німецьким канцлером, який або годинами сидить мовчки, або читає лекції на весь світ", – сказав він.

Як приклад він наводить візит президента Франції Еммануеля Макрона до Польщі цього тижня, де два союзники по НАТО обговорювали політику щодо України.

"І там німецького канцлера немає", – підсумував Мерц.

14 жовтня 2024 року Мерц зробив заяву щодо Taurus для України. Тоді він сказав, що передав би Києву ракети, якщо Москва не припинить атакувати цивільну інфраструктуру в Україні.

12 листопада Мерц сказав, що у разі перемоги на майбутніх виборах готовий поговорити з Путіним про Україну.