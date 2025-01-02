Більшість німців за миротворців в Україні, але не всі підтримують участь своїх військових
Військовий німецької армії (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Більш ніж половина населення Німеччини вважає, що в разі досягнення припинення вогню в Україні необхідно відправити миротворчі сили. Про це свідчать результати опитування, яке провела компанія YouGov для агенції dpa.

Соціологи з'ясували, що 19% респондентів висловилися "проти" направлення миротворців до України, а 25% не змогли визначитись із відповіддю. Водночас 56% німців виступили "за" введення миротворців.

Однак підтримка залучення Німеччини до цієї місії є значно меншою: тільки 23% опитаних підтримують участь німецьких військових у миротворчій операції. З іншого боку, 33% респондентів виступають проти відправлення німецьких сил.

Опитування було проведено онлайн з 20 по 23 грудня, в ньому взяли участь 2194 особи з різних регіонів Німеччини.

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