Більшість німців за миротворців в Україні, але не всі підтримують участь своїх військових

З даними опитування, 23% опитаних підтримують участь німецьких військових у миротворчій операції

Військовий німецької армії (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Більш ніж половина населення Німеччини вважає, що в разі досягнення припинення вогню в Україні необхідно відправити миротворчі сили. Про це свідчать результати опитування, яке провела компанія YouGov для агенції dpa.

Соціологи з'ясували, що 19% респондентів висловилися "проти" направлення миротворців до України, а 25% не змогли визначитись із відповіддю. Водночас 56% німців виступили "за" введення миротворців.

Однак підтримка залучення Німеччини до цієї місії є значно меншою: тільки 23% опитаних підтримують участь німецьких військових у миротворчій операції. З іншого боку, 33% респондентів виступають проти відправлення німецьких сил.

Опитування було проведено онлайн з 20 по 23 грудня, в ньому взяли участь 2194 особи з різних регіонів Німеччини.

4 грудня 2024 року глава МЗС Німеччини Анналена Бербок допустила участь німецьких миротворців у місії щодо дотримання миру між Україною та Росією.

12 грудня голова МЗС Польщі заявив, війська країна не надсилатиме. Роль Польщі у війні, за його словами, – забезпечувати логістику для України.

18 грудня Reuters повідомив, що у Європі обговорюють миротворчу місію для України, яка може залучити 100 000 військових.

19 грудня президент Зеленський висловився про миротворців в Україні. За його словами, бачить від деяких лідерів позитив щодо цього.

22 грудня голова Міноборони Польщі виключив відправлення військ в Україну в межах миротворчої місії.