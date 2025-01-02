Более 50% немцев за миротворцев в Украине, но не все поддерживают участие своих военных
Военный германской армии (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Более половины населения Германии считают, что в случае достижения прекращения огня в Украину необходимо отправить миротворческие силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov для агентства dpa.

Социологи выяснили, что 19% респондентов высказались "против" направления миротворцев в Украину, а 25% затруднились с ответом. В то же время, 56% немцев выступили "за" введение миротворцев.

Однако поддержка привлечения Германии к этой миссии значительно меньше: только 23% опрошенных поддерживают участие немецких военных в миротворческой операции. Не считая того, 33% респондентов выступают против отправки германских сил.

Опрос был проведен онлайн с 20 по 23 декабря, в нем приняли участие 2194 человека из разных регионов Германии.

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