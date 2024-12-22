Глава Минобороны Польши исключил отправку войск в Украину

Польский министр обороны отметил, что решение может рассматриваться в будущем

Владислав Косиняк-Камыш (Фото:x.com/KosiniakKamysz)

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не рассматривает возможность отправки миротворцев в Украину для гарантий безопасности. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины", – отметил глава польского Минобороны.

По его словам, решение об отправке миротворцев в Украину не должно приниматься группой стран. Ключевую роль в этом вопросе должно играть НАТО.

Косиняк-Камыш заявил, что Польша рассматривает дальнейшие шаги на случай, когда такой момент наступит. Но пока мирный процесс не будет завершен, вводить войска в Украину не планируется.

Глава Минобороны Польши также подчеркнул, что любой мирный процесс невозможен без участия Украины за столом переговоров