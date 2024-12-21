Климкин – о миротворческой миссии: Европейские войска – не замена гарантий безопасности

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Возможная европейская миротворческая миссия в Украине не является заменой гарантий безопасности, а может стать дополнительным фактором, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

"Это дополнительный фактор безопасности, он однозначно положительный. Он очень сильно зависит от мандата, от способности, от присутствия, от способности удерживать политическую волю на перспективу. Но это не является заменой гарантий безопасности", — заявил Климкин.

По его мнению, это фактор, укрепляющий безопасность Украины и дающий перспективу и чувство безопасности, ведь без него невозможно строить "нормальную страну". Никто не будет инвестировать в нее, никто не будет возвращаться и приезжать работать, добавил он.

"Поэтому европейские войска – это важная история, но это не является заменой гарантии безопасности. То есть это не является каким-то элементом гарантий безопасности, это очень важно понимать. И мы не должны использовать слова "гарантии безопасности" как-то с потолка для различных операций, которые таковыми не являются", – подчеркнул экс-глава МИД.

Он отметил, что даже то, что делает Украину более безопасной – не гарантии безопасности в прямом смысле. В частности, бывший министр упомянул договоренности между Украиной и западными партнерами.

"То есть это не о гарантии. Это конечно о безопасности, это об их бюджетном планировании, но все решения в рамках этих договоренностей они принимают политически, все эти договоренности не ратифицированы. А главное – и это фундаментальная проблема всех этих договоренностей – нет параметра. А что, собственно, должно быть наименьшим знаменателем для Украины? Какой принцип согласован между нами?" – констатировал Климкин.

Он считает, что здесь должен быть заложен принцип достаточного сдерживания России и привел пример договоренностей между Соединенными Штатами и Израилем.