Клімкін – про можливу миротворчу місію: Європейські війська не є заміною гарантій безпеки

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Можлива європейська миротворча місія в Україні не є заміною гарантій безпеки, а може стати додатковим чинником, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

"Це додатковий безпековий чинник, він однозначно позитивний. Він дуже сильно залежить від мандату, від здатності, від присутності, від здатності утримувати політичну волю на перспективу. Але це не є заміною гарантій безпеки", – заявив Клімкін.

На його думку, це чинник, який зміцнює безпеку України, дає перспективу і відчуття безпеки, адже без нього неможливо будувати "нормальну країну". Ніхто не буде інвестувати в неї, ніхто не буде повертатися і приїжджати працювати, додав він.

"Тому європейські війська – це важлива історія, але це не є заміною гарантії безпеки. Тобто це не є якимось елементом гарантій безпеки, це дуже важливо розуміти. І ми не маємо використовувати слова "гарантії безпеки" якось зі стелі для різних операцій, які такими не є", – наголосив ексглава МЗС.

Він зазначив, що навіть те, що робить Україну безпечнішою – не є гарантіями безпеки в прямому сенсі. Зокрема, колишній міністр згадав домовленості між Україною та західними партнерами.

"Тобто це не про гарантію. Це, звісно, про безпеку, це про їхнє бюджетне планування, але всі рішення в межах цих домовленостей вони ухвалюють політично, всі ці домовленості не ратифіковано. А головне – і це фундаментальна проблема всіх цих домовленостей – немає параметра. А що, власне, має бути найменшим знаменником для допомоги Україні? Який принцип погоджений між нами?" – констатував Клімкін.

Він вважає, що тут має бути закладений принцип достатнього стримування Росії, й навів приклад домовленостей між Сполученими Штатами та Ізраїлем.