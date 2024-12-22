Голова Міноборони Польщі виключив відправлення військ в Україну

Польській міністр оборони зазначив, що рішення може розглядатися у майбутньому

Владислав Косіняк-Камиш (Фото:x.com/KosiniakKamysz)

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна не розглядає можливість відправлення миротворців в Україну для гарантій безпеки. Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

"Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України", – зазначив голова польського Міноборони.

За його словами, рішення про відправлення миротворців в Україну не повинне ухвалюватися групою країн. Ключову роль у цьому питанні має відігравати НАТО.

Косіняк-Камиш заявив, що Польща розглядає подальші кроки на той випадок, коли такий момент настане. Але допоки мирний процес не буде завершено, вводити війська в Україну не планується.

Голова Міноборони Польщі також підкреслив, що будь-який мирний процес неможливий без участі України за столом переговорів.