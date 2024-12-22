Голова Міноборони Польщі виключив відправлення військ в Україну
Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна не розглядає можливість відправлення миротворців в Україну для гарантій безпеки. Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.
"Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України", – зазначив голова польського Міноборони.
За його словами, рішення про відправлення миротворців в Україну не повинне ухвалюватися групою країн. Ключову роль у цьому питанні має відігравати НАТО.
Косіняк-Камиш заявив, що Польща розглядає подальші кроки на той випадок, коли такий момент настане. Але допоки мирний процес не буде завершено, вводити війська в Україну не планується.
Голова Міноборони Польщі також підкреслив, що будь-який мирний процес неможливий без участі України за столом переговорів.
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