Немецкий депутат от оппозиции выступил за отправку миротворцев в Украину

Родерих Кизеветтер (Фото: x.com/RKiesewetter)

Спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер выступил за отправку немецких солдат в составе миротворческой миссии в Украину. Его цитирует Schwäbische Zeitung.

Он считает, что альтернативы этому решению нет и исключать отправку немецких миротворцев было бы "беспечно". Германия со временем должна будет вмешаться в Украину "с хорошо оснащенными войсками".

Кизеветтер назвал Германию "самой сильной экономической страной" Европы и отметил, что она должна быть готова внести большой вклад в "обеспечение мира и архитектуру европейской безопасности".

Он также отметил, что участие Германии в миротворческой миссии должно проходить в рамках ЕС и НАТО.

"Миротворческие силы эффективны и, учитывая наши ограниченные материальные и человеческие ресурсы в Европе, реалистичны, когда миротворчество может быть включено в архитектуру европейской и трансатлантической безопасности и, следовательно, в НАТО, поскольку ядерный защитный щит также применим к Украине", – сказал немецкий депутат.

Справка. Родерих Кизеветтер – бывший офицер Генерального штаба Бундесвера и политик Христианско-демократического союза. С 2009 года является депутатом Бундестага Германии. В 2023 году открыто обвинил Россию в совершении атаки на трубопровод "Северный поток".

В 2023 году выступал за визовый бан для россиян, которые уклоняются от мобилизации в РФ. В феврале 2024 года заявил, что полномасштабная война должна быть перенесена в Россию с территории Украины.