Немецкий депутат от оппозиции выступил за отправку миротворцев в Украину
Спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер выступил за отправку немецких солдат в составе миротворческой миссии в Украину. Его цитирует Schwäbische Zeitung.
Он считает, что альтернативы этому решению нет и исключать отправку немецких миротворцев было бы "беспечно". Германия со временем должна будет вмешаться в Украину "с хорошо оснащенными войсками".
Кизеветтер назвал Германию "самой сильной экономической страной" Европы и отметил, что она должна быть готова внести большой вклад в "обеспечение мира и архитектуру европейской безопасности".
Он также отметил, что участие Германии в миротворческой миссии должно проходить в рамках ЕС и НАТО.
"Миротворческие силы эффективны и, учитывая наши ограниченные материальные и человеческие ресурсы в Европе, реалистичны, когда миротворчество может быть включено в архитектуру европейской и трансатлантической безопасности и, следовательно, в НАТО, поскольку ядерный защитный щит также применим к Украине", – сказал немецкий депутат.
В 2023 году выступал за визовый бан для россиян, которые уклоняются от мобилизации в РФ. В феврале 2024 года заявил, что полномасштабная война должна быть перенесена в Россию с территории Украины.
- 4 декабря 2024 года глава МИД Германии Анналена Бербок допустила участие немецких миротворцев в миссии по соблюдению мира между Украиной и Россией.
- 18 декабря Reuters сообщил, что в Европе обсуждается миротворческая миссия для Украины, которая может привлечь 100 000 военных.
- 22 декабря глава Минобороны Польши исключил отправку миротворцев в Украину.
- 28 декабря оппонент Шольца Фридрих Мерц заявил, что для отправки миротворцев Германии в Украину должен быть консенсус с Россией.