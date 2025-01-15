Литва готова розмістити свої війська в Україні на прохання Києва і повідомить про позицію США
Литва готова розмістити свої війська в Україні, якщо Київ зробить такий запит. Позиція країни буде надіслана до нової адміністрації США, сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає lrt.lt.
"Ми б обговорили з союзниками та партнерами те, як це виглядає, і ми обговорили б з Україною, як це виглядає... Буде таке питання – я не сумніваюся, що литовський прапор там буде присутнім", – сказав Будріс.
За його словами, Литва – сторона, яка робить свій внесок у безпеку в регіоні, а не тільки її отримує. І робить це країна не лише дипломатичними, а й іншими засобами.
Будріс зазначив, що Литва має намір сповістити США про свої наміри.
"Так само і тепер потрібно говорити про те, що це було б, як це виглядало б, виходячи із цілком чіткої, конкретної позиції, вона також буде відправлена і майбутній адміністрації США", – наголосив міністр.
- 22 грудня 2024 року глава Міноборони Польщі виключив відправлення миротворців до України.
- 3 січня 2025 року німецький депутат від опозиції виступив за відправлення миротворців до України.
- 9 січня президент Зеленський заявив, що Велика Британія позитивно дивиться на розміщення іноземних миротворців в Україні.
- 13 січня Зеленський та Макрон обговорили іноземні війська для України. Президент України зазначив, що миротворці – одна із гарантій безпеки.
- 14 січня CNN повідомило, що у Європі активно обговорюють розгортання військ НАТО в Україні.