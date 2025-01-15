Литва готова розмістити свої війська в Україні на прохання Києва і повідомить про позицію США

У Литві зазначили, що країна робить свій внесок у безпеку в Європі

Кястутіс Будріс (Фото: https://www.urm.lt/)

Литва готова розмістити свої війська в Україні, якщо Київ зробить такий запит. Позиція країни буде надіслана до нової адміністрації США, сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає lrt.lt.

"Ми б обговорили з союзниками та партнерами те, як це виглядає, і ми обговорили б з Україною, як це виглядає... Буде таке питання – я не сумніваюся, що литовський прапор там буде присутнім", – сказав Будріс.

За його словами, Литва – сторона, яка робить свій внесок у безпеку в регіоні, а не тільки її отримує. І робить це країна не лише дипломатичними, а й іншими засобами.

Будріс зазначив, що Литва має намір сповістити США про свої наміри.

"Так само і тепер потрібно говорити про те, що це було б, як це виглядало б, виходячи із цілком чіткої, конкретної позиції, вона також буде відправлена і майбутній адміністрації США", – наголосив міністр.