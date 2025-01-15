Литва готова разместить свои войска в Украине по просьбе Киева и известит о позиции США

В Литве отметили, что страна вносит свой вклад в обеспечение безопасности в Европе

Кястутис Будрис (Фото: https://www.urm.lt/)

Литва готова разместить свои войска в Украине, если Киев сделает такой запрос. Позиция страны будет направлена новой администрации США, сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, передает lrt.lt.

"Мы бы обсудили с союзниками и партнерами то, как это выглядит, и мы обсудили бы с Украиной, как это выглядит... Будет такой вопрос – я не сомневаюсь, что литовский флаг там будет присутствовать", – сказал Будрис.

По его словам, Литва – сторона, которая вносит свой вклад в обеспечение безопасности в регионе, а не только ее получает. И делает это страна не только дипломатическими, но и другими средствами.

Будрис отметил, что Литва намерена оповестить США о своих намерениях.

"Точно так же и теперь нужно говорить о том, что это было бы, как это выглядело бы, исходя из вполне четкой, конкретной позиции, она также будет направлена и будущей администрации США", – подчеркнул министр.