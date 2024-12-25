Радіо Свобода: У Європі скептично оцінюють шанси відправлення миротворців в Україну
Європейські дипломати та чиновники скептично налаштовані щодо відправлення миротворців в Україну, особливо, без залучення до місії США. Про це Радіо Свобода заявили три анонімні співрозмовники, знайомі з перебігом дискусій.
Як зазначив один неназваний посадовець Євросоюзу, без участі США у миротворчій місії переконати жителів Європи у необхідності відправити війська в Україну буде важко.
"Гарна ідея, але достатньо поглянути на скептицизм у Чехії та Польщі (дві країни, які мають забезпечити досить багато солдатів), щоб побачити, що це буде важко продати", – сказав він.
Інший співбесідник у дипломатичних колах ЄС зазначив, що не слід вірити у миротворчу місію з двох причин. Перша – росіяни не приймуть це, друга – важко "продати" європейському населенню ідею "відправити наших хлопців в Україну вмирати".
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