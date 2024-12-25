Радио Свобода: В Европе скептически оценивают шансы отправки миротворцев в Украину
Европейские дипломаты и чиновники скептически настроены по поводу отправки миротворцев в Украину, особенно без привлечения к миссии США. Об этом Радио Свобода заявили три анонимных собеседника, знакомых с ходом дискуссий.
Как отметил один неназванный чиновник Евросоюза, без участия США в миротворческой миссии убедить жителей Европы в необходимости отправить войска в Украину будет сложно.
"Хорошая идея, но достаточно взглянуть на скептицизм в Чехии и Польше (две страны, которые должны обеспечить достаточно много солдат), чтобы увидеть, что это будет трудно продать", – сказал он.
Другой собеседник в дипломатических кругах ЕС отметил, что не следует верить в миротворческую миссию по двум причинам. Первая – россияне не примут это, вторая – тяжело "продать" европейскому населению идею "отправить наших ребят в Украину умирать".
- 4 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок допустила участие немецких миротворцев в миссии по соблюдению мира между Украиной и Россией.
- 12 декабря глава МИД Польши заявил, войска страна не будет посылать. Роль Польши в войне, по его словам, – обеспечивать логистику для Украины.
- 18 декабря Reuters сообщил, что в Европе обсуждается миротворческая миссия для Украины, которая может привлечь 100 000 военных.
- 19 декабря президент Зеленский высказался о миротворцах в Украине. По его словам, видит от некоторых лидеров позитив в этом отношении.
- 22 декабря глава Минобороны Польши исключил отправку войск в Украину в рамках миротворческой миссии.