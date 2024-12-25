Радио Свобода: В Европе скептически оценивают шансы отправки миротворцев в Украину

Анонимные собеседники отметили, что без участия США "продать" миротворческую миссию евпропейцам будет сложно

Члены боевой группы Европейского Союза (Фото: ЭРА)

Европейские дипломаты и чиновники скептически настроены по поводу отправки миротворцев в Украину, особенно без привлечения к миссии США. Об этом Радио Свобода заявили три анонимных собеседника, знакомых с ходом дискуссий.

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Как отметил один неназванный чиновник Евросоюза, без участия США в миротворческой миссии убедить жителей Европы в необходимости отправить войска в Украину будет сложно.

"Хорошая идея, но достаточно взглянуть на скептицизм в Чехии и Польше (две страны, которые должны обеспечить достаточно много солдат), чтобы увидеть, что это будет трудно продать", – сказал он.

Другой собеседник в дипломатических кругах ЕС отметил, что не следует верить в миротворческую миссию по двум причинам. Первая – россияне не примут это, вторая – тяжело "продать" европейскому населению идею "отправить наших ребят в Украину умирать".