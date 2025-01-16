Зеленский: Говорить о численности миротворцев в Украине рано. Детали нужно обсудить с США
Говорить о численности иностранного миротворческого контингента, который может быть введен в Украину, рано. Нужна также поддержка США, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 16 января.
По словам Зеленского, он обсуждал французскую инициативу по размещению контингента с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с Польшей, балтийскими партнерами и Великобританией.
"Сегодня говорить о некоторых деталях еще рано. Обсуждаем с теми странами, которые либо хотят это делать, либо способны это сделать", – подчеркнул президент.
По его словам, обсуждать вероятную численность этих войск еще рано. Это будет зависеть от того, какой будет формат гарантий безопасности для Украины. И миротворческий контингент может являться лишь сегментом этих гарантий.
Зеленский отметил, что гарантии безопасности для Украины не рассматриваются без США.
"Мы предметного разговора о гарантиях безопасности со всеми деталями с новой администрацией еще не проводили... И только после этого мы будем понимать желаемую для нас конструкцию или понятную для других партнеров", – сказал президент.
Он сообщил, что война в 2024 году для обеспечения Сил обороны стоила около 100 млрд, из которых 40 млрд – вклад Украины, 35 млрд – США и 25 млрд – Европы. Валюту президент не уточнил.
Стармер со своей стороны подчеркнул, что Великобритания продолжит разговоры о миротворческой миссии с союзниками. По его словам, Украина должна быть в самой крепкой позиции, которая только возможна.
- 3 января немецкий депутат от оппозиции выступил за отправку миротворцев в Украину.
- 9 января президент Зеленский заявил, что Великобритания положительно смотрит на размещение иностранных миротворцев в Украине.
- 13 января Зеленский и Макрон обсудили иностранные войска для Украины. Президент Украины отметил, что миротворцы – одна из гарантий безопасности.
- 14 января CNN сообщило, что в Европе активно обсуждают развертывание войск НАТО в Украине.
- 15 января в Литве заявили, что готовы разместить свои войска в Украине по просьбе Киева и сообщат о позиции США.