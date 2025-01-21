Против новых указов Трампа подали первые иски в суд

Иски коснулись указов об автоматическом гражданстве детей и увольнении со службы госслужащих

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Первые указы президента США Дональда Трампа столкнулись с судебными исками. Коалиция из 18 американский штатов и город Сан-Франциско хотят оспорить указ об отмене гражданства по праву рождения, передает ABC news.

В иске сказано, что этот указ "вопиющая и незаконная" попытка лишить "сотни тысяч детей", которые родились в США, гражданства на основании их происхождения. Нового американского президента обвиняют в попытке устранить "устоявшийся и давний конституционный принцип".

"Конституция не могла быть более ясной: гражданство детей, рожденных в США, не зависит от гражданства их родителей. Этот принцип имеет основополагающее значение для того, кем мы являемся как нация и что значит быть американцем", – сказал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи, передает The Washington Post.

А генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс считает, что действия Трампа не просто "неконституционные", но и опасные.

Кроме этого, в суд обратился профсоюз федеральных служащих. Тысячи человек выступили против указа, который упрощает процедуру увольнения кадровых государственных служащих. В профсоюзе утверждают, что новый указ нарушает права их членов на надлежащую правовую процедуру.

"Указ о политике/карьере предписывает агентствам перевести многочисленных сотрудников в новую категорию исключенных служб с целью последующего увольнения многих из них", – утверждается в иске.