Проти нових указів Трампа подали перші позови до суду

Позови торкнулися указів про автоматичне громадянство дітей та звільнення зі служби держслужбовців

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Перші укази президента США Дональда Трампа зіштовхнулися із судовими позовами. Коаліція з 18 американських штатів і місто Сан-Франциско хочуть оскаржити указ про скасовування громадянства за правом народження, передає ABC news.

У позові сказано, що цей указ "кричуща та незаконна" спроба позбавити "сотні тисяч дітей", які народилися в США, громадянства на підставі їхнього походження. Нового американського президента звинувачують у спробі усунути "усталений і давній конституційний принцип".

"Конституція не могла бути більш ясною: громадянство дітей, народжених у США, не залежить від громадянства їхніх батьків. Цей принцип має основне значення для того, ким ми є як нація і що означає бути американцем", – сказав губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі, передає The Washington Post.

А генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс вважає, що дії Трампа не просто "неконституційні", а й небезпечні.

Крім цього, до суду звернулася профспілка федеральних службовців. Тисячі людей виступили проти указу, який спрощує процедуру звільнення кадрових державних службовців. У профспілці стверджують, що новий указ порушує права їхніх членів на належну правову процедуру.

"Указ про політику/кар'єру наказує агентствам перевести численних співробітників у нову категорію виключених служб з метою подальшого звільнення багатьох з них", – стверджується в позові.