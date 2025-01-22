Трамп назвав "жорстокою ненависницею" єпископа, яка закликала до милосердя стосовно мігрантів

Трамп заявив, що через нелегалів у США "хвиля злочинності" і зажадав вибачень від церкви

Маріанна Бадде (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп розкритикував єпископа Маріанну Бадде, яка закликала на проповіді виявляти милосердя до іммігрантів та представників сексуальних меншин. Про це повідомляє Politiko.

Під час інавгураційної молитви у Вашингтонському національному соборі преподобна Маріанна Бадде прочитала проповідь. У ній вона закликала нового американського лідера бути милосердним до представників ЛГБТК+ спільноти та тих, хто "побоюється за своє життя".

"В ім'я нашого Бога я прошу вас виявити милосердя до людей у нашій країні, які зараз налякані. [Багато] мігрантів не є злочинцями. Вони платять податки і є добрими сусідами", – сказала Бадде.

22 січня президент США у соціальній мережі Truth Social відповів на це. Він назвав Бадде "радикальною лівою, жорсткою ненависницею Трампа", заявив, що вона "не дуже хороша у своїй роботі" і зажадав вибачень від неї та церкви.

"Вона ввела свою церкву у світ політики дуже невдячним чином. Вона була огидна в тоні, не переконлива і не розумна. Якщо не брати до уваги її недоречних заяв, служба була дуже нудною і нецікавою", – сказав він.

Також Трамп на противагу її словам навів приклад нелегальних мігрантів, які вчинили вбивства в США, багато хто був депортований з психіатричних лікарень і в'язниць. За його словами, у США відбувається "гігантська хвиля злочинності".