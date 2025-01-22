Трамп назвав "жорстокою ненависницею" єпископа, яка закликала до милосердя стосовно мігрантів
Президент США Дональд Трамп розкритикував єпископа Маріанну Бадде, яка закликала на проповіді виявляти милосердя до іммігрантів та представників сексуальних меншин. Про це повідомляє Politiko.
Під час інавгураційної молитви у Вашингтонському національному соборі преподобна Маріанна Бадде прочитала проповідь. У ній вона закликала нового американського лідера бути милосердним до представників ЛГБТК+ спільноти та тих, хто "побоюється за своє життя".
"В ім'я нашого Бога я прошу вас виявити милосердя до людей у нашій країні, які зараз налякані. [Багато] мігрантів не є злочинцями. Вони платять податки і є добрими сусідами", – сказала Бадде.
22 січня президент США у соціальній мережі Truth Social відповів на це. Він назвав Бадде "радикальною лівою, жорсткою ненависницею Трампа", заявив, що вона "не дуже хороша у своїй роботі" і зажадав вибачень від неї та церкви.
"Вона ввела свою церкву у світ політики дуже невдячним чином. Вона була огидна в тоні, не переконлива і не розумна. Якщо не брати до уваги її недоречних заяв, служба була дуже нудною і нецікавою", – сказав він.
Також Трамп на противагу її словам навів приклад нелегальних мігрантів, які вчинили вбивства в США, багато хто був депортований з психіатричних лікарень і в'язниць. За його словами, у США відбувається "гігантська хвиля злочинності".
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