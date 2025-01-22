Суд розгляне позови проти указу Трампа щодо громадянства за правом народження 23 січня
Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

У четвер, 23 січня, указ президента США Дональда Трампа про громадянство за правом народження буде розглянуто у залі суду Сіетла. Прокурори кількох штатів подали відповідні позови до суду, повідомляє ABC News.

Генеральні прокурори Аризони, Орегону, Вашингтона та Іллінойсу подали до суду на Трампа через указ, який, за їх словами, позбавить виборчих прав понад 150 000 немовлят щорічно. За інформацією AP News, загалом 22 штати подали подібні позови.

Засідання про видання тимчасового заборонного судового наказу щодо указу Трампа відбудеться під головуванням окружного судді Джона Коенура 23 січня о 10:00.

"Президент Трамп і федеральний уряд тепер намагаються нав'язати сучасну версію Дреда Скотта. Але ніщо в Конституції не дає президенту, федеральним агентствам або будь-кому повноважень накладати умови на надання громадянства особам, які народилися в Сполучених Штатах", – йдеться в позовах генеральних прокурорів.

У Білому домі заявили, що готові постати перед судом та назвали позови "продовженням опору лівих".

"Радикальні ліві можуть або плисти проти течії і відкинути переважну волю народу, або приєднатися до нього і працювати з президентом Трампом", – заявив заступник прессекретаря Білого дому Гаррісон Філдс.

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