Суд розгляне позови проти указу Трампа щодо громадянства за правом народження 23 січня

22 штати виступили проти заборони громадянства за правом народження у США

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

У четвер, 23 січня, указ президента США Дональда Трампа про громадянство за правом народження буде розглянуто у залі суду Сіетла. Прокурори кількох штатів подали відповідні позови до суду, повідомляє ABC News.

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Генеральні прокурори Аризони, Орегону, Вашингтона та Іллінойсу подали до суду на Трампа через указ, який, за їх словами, позбавить виборчих прав понад 150 000 немовлят щорічно. За інформацією AP News, загалом 22 штати подали подібні позови.

Засідання про видання тимчасового заборонного судового наказу щодо указу Трампа відбудеться під головуванням окружного судді Джона Коенура 23 січня о 10:00.

"Президент Трамп і федеральний уряд тепер намагаються нав'язати сучасну версію Дреда Скотта. Але ніщо в Конституції не дає президенту, федеральним агентствам або будь-кому повноважень накладати умови на надання громадянства особам, які народилися в Сполучених Штатах", – йдеться в позовах генеральних прокурорів.

У Білому домі заявили, що готові постати перед судом та назвали позови "продовженням опору лівих".

"Радикальні ліві можуть або плисти проти течії і відкинути переважну волю народу, або приєднатися до нього і працювати з президентом Трампом", – заявив заступник прессекретаря Білого дому Гаррісон Філдс.

Перші позови проти указів Трампа було подано 21 січня 18 штатами США. Стосувалися вони указу про скасування права громадянства щодо народження та спрощення процедури звільнення держслужбовців.

Пані президент Мексики відповіла на перейменування Мексиканської затоки Трампом на Американську. Вона заявила, що для всього світу вона лишиться Мексиканською.