"Для нас це Мексиканська затока": Президентка країни відповіла на перейменування Трампа

Президент країни наголосила, що Мексика завжди діятиме на захист своєї незалежності

Клаудія Шейнбаум (Фото: x.com/Claudiashein)

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відреагувала на указ президента США Дональда Трампа про перейменування Мексиканської затоки на Американську. Вона заявила, що для мексиканців та всього світу нічого не зміниться, передає ABC news.

Президентка Мексики виступила проти указу Трампа про перейменування.

"Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока", – сказала вона.

Також, за словами Шейнбаум, нинішні укази Трампа щодо надзвичайної зони на південному кордоні та протоколів захисту мігрантів нічим не відрізняються від указів, які він видавав під час свого першого терміну.

Вона наголосила, що Мексика завжди діятиме на захист своєї незалежності та своїх співвітчизників, які мешкають у США.