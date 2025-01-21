Трамп: Нам потрібна Гренландія для міжнародної безпеки, там всюди судна Росії й Китаю

"Ми мали представників – мій син й представники їздили туди два тижні тому, і ми їм сподобалися. Так що подивимося, що буде", – заявив президент США

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

США повинні заволодіти Гренландією задля "міжнародної безпеки", заявив новий американський президент Дональд Трамп, натякаючи на загрози з боку Росії та Китаю. Слова політика під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті передає видання Politico.

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"Гренландія – чудове місце. Вона потрібна нам для міжнародної безпеки", – заявив Трамп.

Він упевнений, що Данія піде на це, оскільки їй доводиться витрачати багато грошей на утримання та збереження острова.

Політик додав: "У вас всюди російські судна, у вас всюди китайські судна – військові кораблі – і вони [Данія] не можуть її [Гренландію] утримувати".

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Новий президент не говорив про Гренландію у своїй інавгураційній промові, натомість згадав про необхідність повернути Панамський канал.

Також в Овальному кабінеті лідер США згадав про візит свого старшого сина Дональда Трампа-молодшого до Гренландії на початку січня. Влада острова назвала цей візит "постановочним".

Трамп-старший стверджував, що жителі Гренландії незадоволені Данією, але він вважає, що "вони задоволені нами".

"Ми мали представників – мій син і представники їздили туди два тижні тому, і ми їм сподобалися. Так що подивимося, що буде", – підсумував він.