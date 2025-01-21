Трамп: Нам потрібна Гренландія для міжнародної безпеки, там всюди судна Росії й Китаю
США повинні заволодіти Гренландією задля "міжнародної безпеки", заявив новий американський президент Дональд Трамп, натякаючи на загрози з боку Росії та Китаю. Слова політика під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті передає видання Politico.
"Гренландія – чудове місце. Вона потрібна нам для міжнародної безпеки", – заявив Трамп.
Він упевнений, що Данія піде на це, оскільки їй доводиться витрачати багато грошей на утримання та збереження острова.
Політик додав: "У вас всюди російські судна, у вас всюди китайські судна – військові кораблі – і вони [Данія] не можуть її [Гренландію] утримувати".
Новий президент не говорив про Гренландію у своїй інавгураційній промові, натомість згадав про необхідність повернути Панамський канал.
Також в Овальному кабінеті лідер США згадав про візит свого старшого сина Дональда Трампа-молодшого до Гренландії на початку січня. Влада острова назвала цей візит "постановочним".
Трамп-старший стверджував, що жителі Гренландії незадоволені Данією, але він вважає, що "вони задоволені нами".
"Ми мали представників – мій син і представники їздили туди два тижні тому, і ми їм сподобалися. Так що подивимося, що буде", – підсумував він.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Муте Егеде відповів, що вона не продається.
- 3 січня 2025 року прем'єр Гренландії заявив, що хоче незалежності від Данії.
- 7 січня Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 8 січня глава МЗС Данії сказав, що Гренландія може стати незалежною від їхньої країни, але не частиною США.
- 13 січня у Данії заявили про готовність обговорювати з командою Трампа інтереси США в Арктиці.
- 17 січня Егеде заявив, що острівна країна прагне мати тісні відносини зі США та Данією, але лише в межах, які вона сама визначить.