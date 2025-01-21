Трамп: Нам нужна Гренландия для международной безопасности, там повсюду суда РФ и Китая
США должны завладеть Гренландией ради "международной безопасности", заявил новый американский президент Дональд Трамп, намекая на угрозы со стороны России и Китая. Слова политика во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете передает издание Politico.
"Гренландия – отличное место. Она нужна нам для международной безопасности", – заявил Трамп.
Он уверен, что Дания пойдет на это, поскольку ей приходится тратить много денег на содержание острова.
Политик добавил: "У вас повсюду российские суда, у вас повсюду китайские суда – военные корабли – и они [Дания] не могут ее [Гренландию] содержать".
Новый президент не говорил о Гренландии в своей инаугурационной речи, вспомнив о необходимости вернуть Панамский канал.
Также в Овальном кабинете лидер США упомянул о визите своего старшего сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию в начале января. Власти острова назвали этот визит "постановочным".
Трамп-старший утверждал, что жители Гренландии недовольны Данией, но он считает, что "они довольны нами".
"У нас были представители – мой сын и представители ездили туда две недели назад, и мы им понравились. Так что посмотрим, что будет", – подытожил он.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Муте Эгеде ответил, что она не продается.
- 3 января 2025 года премьер Гренландии заявил, что хочет независимости от Дании.
- 7 января Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 8 января глава МИД Дании сказал, что Гренландия может стать независимой от их страны, но не частью США.
- 13 января в Дании заявили о готовности обсуждать с командой Трампа интересы США в Арктике.
- 17 января Эгеде заявил, что островная страна стремится иметь тесные отношения с США и Данией, но только в пределах, которые она сама определит.