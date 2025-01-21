Трамп: Нам нужна Гренландия для международной безопасности, там повсюду суда РФ и Китая

"У нас были представители – мой сын и представители ездили туда две недели назад, и мы им понравились. Так что посмотрим, что будет", – заявил политик

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

США должны завладеть Гренландией ради "международной безопасности", заявил новый американский президент Дональд Трамп, намекая на угрозы со стороны России и Китая. Слова политика во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете передает издание Politico.

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"Гренландия – отличное место. Она нужна нам для международной безопасности", – заявил Трамп.

Он уверен, что Дания пойдет на это, поскольку ей приходится тратить много денег на содержание острова.

Политик добавил: "У вас повсюду российские суда, у вас повсюду китайские суда – военные корабли – и они [Дания] не могут ее [Гренландию] содержать".

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Новый президент не говорил о Гренландии в своей инаугурационной речи, вспомнив о необходимости вернуть Панамский канал.

Также в Овальном кабинете лидер США упомянул о визите своего старшего сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию в начале января. Власти острова назвали этот визит "постановочным".

Трамп-старший утверждал, что жители Гренландии недовольны Данией, но он считает, что "они довольны нами".

"У нас были представители – мой сын и представители ездили туда две недели назад, и мы им понравились. Так что посмотрим, что будет", – подытожил он.