Гренландия может стать независимой, но не частью США – глава МИД Дании
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Гренландия может стать независимой, но не частью США. Об это он сказал журналистам 8 января, передает Reuters.
Он отметил, что независимость Гренландии возможна при условии, что этого захотят ее жители.
"Мы полностью осознаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с амбициями стать федеральным государством в составе Соединенных Штатов", – сказал Расмуссен.
Вместе с тем он считает, что повышенная обеспокоенность США по поводу безопасности в Арктике обоснованна на фоне возросшей активности России и Китая в регионе.
"Я не думаю, что мы находимся во внешнеполитическом кризисе. Мы открыты для диалога с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще теснее, чем сейчас, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций", – сказал глава МИД Дании.
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