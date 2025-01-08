Гренландия может стать независимой, но не частью США – глава МИД Дании

Министр подчеркнул, что Дания открыта для диалога с США, чтобы развивать сотрудничество

Ларс Лёкке Расмуссен (Фото: x.com/larsloekke)

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Гренландия может стать независимой, но не частью США. Об это он сказал журналистам 8 января, передает Reuters.

Он отметил, что независимость Гренландии возможна при условии, что этого захотят ее жители.

"Мы полностью осознаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с амбициями стать федеральным государством в составе Соединенных Штатов", – сказал Расмуссен.

Вместе с тем он считает, что повышенная обеспокоенность США по поводу безопасности в Арктике обоснованна на фоне возросшей активности России и Китая в регионе.

"Я не думаю, что мы находимся во внешнеполитическом кризисе. Мы открыты для диалога с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще теснее, чем сейчас, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций", – сказал глава МИД Дании.