Гренландія може стати незалежною, але не частиною США – глава МЗС Данії

Міністр наголосив, що Данія відкрита для діалогу зі США, щоб розвивати співпрацю

Ларс Локке Расмуссен (Фото: x.com/larsloekke)

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, але не часткою США. Про це він сказав журналістам 8 січня, повідомляє Reuters.

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Він зазначив, що незалежність Гренландії можлива за умови, що цього захочуть її мешканці.

"Ми повністю усвідомлюємо, що Гренландія має свої амбіції. Якщо вони здійсняться, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральною державою у складі Сполучених Штатів", – сказав Расмуссен.

Водночас він вважає, що підвищена стурбованість США з приводу безпеки в Арктиці обґрунтована на тлі зростання активності Росії та Китаю в регіоні.

"Я не думаю, що ми перебуваємо у зовнішньополітичній кризі. Ми відкриті для діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій", – сказав глава МЗС Данії.