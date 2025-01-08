Гренландія може стати незалежною, але не частиною США – глава МЗС Данії
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, але не часткою США. Про це він сказав журналістам 8 січня, повідомляє Reuters.
Він зазначив, що незалежність Гренландії можлива за умови, що цього захочуть її мешканці.
"Ми повністю усвідомлюємо, що Гренландія має свої амбіції. Якщо вони здійсняться, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральною державою у складі Сполучених Штатів", – сказав Расмуссен.
Водночас він вважає, що підвищена стурбованість США з приводу безпеки в Арктиці обґрунтована на тлі зростання активності Росії та Китаю в регіоні.
"Я не думаю, що ми перебуваємо у зовнішньополітичній кризі. Ми відкриті для діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій", – сказав глава МЗС Данії.
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