"Не вистачає уяви, щоб уявити". Прем'єрка Данії сумнівається, що Трамп відбере Гренландію

Фредеріксен закликала громадян не хвилюватися через заяву Трампа про можливість передання контролю над Гренландією Сполученим Штатам

Метте Фредеріксен (Фото: ЕРА)

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен сумнівається, що обраний президент США Дональд Трамп дійсно вирішить вжити заходів для отримання контролю над Гренландією – острівною країною, що підконтрольна Данії. Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу TV 2.

"У мене не вистачає уяви, щоб уявити, що ми дійдемо до такого", – сказала прем'єрка.

За словами Фредеріксен, США є "найважливішим та найближчим союзником Данії" і Копенгаген не хоче торговельної війни з Вашингтоном.

Вона закликала громадян не хвилюватися через заяву Трампа про можливість передання контролю над Гренландією Сполученим Штатам. Фредеріксен підкреслила, що наступні кроки узгоджуватимуться з майбутньою адміністрацією обраного президента США.

Ще вчора, 7 січня, Трамп заявив, що Данія має поступитися США Гренландією для захисту "вільного світу", зокрема від кораблів Китаю та Росії.