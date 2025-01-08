"Не вистачає уяви, щоб уявити". Прем'єрка Данії сумнівається, що Трамп відбере Гренландію
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен сумнівається, що обраний президент США Дональд Трамп дійсно вирішить вжити заходів для отримання контролю над Гренландією – острівною країною, що підконтрольна Данії. Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу TV 2.
"У мене не вистачає уяви, щоб уявити, що ми дійдемо до такого", – сказала прем'єрка.
За словами Фредеріксен, США є "найважливішим та найближчим союзником Данії" і Копенгаген не хоче торговельної війни з Вашингтоном.
Вона закликала громадян не хвилюватися через заяву Трампа про можливість передання контролю над Гренландією Сполученим Штатам. Фредеріксен підкреслила, що наступні кроки узгоджуватимуться з майбутньою адміністрацією обраного президента США.
Ще вчора, 7 січня, Трамп заявив, що Данія має поступитися США Гренландією для захисту "вільного світу", зокрема від кораблів Китаю та Росії.
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