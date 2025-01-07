Король Данії змінив герб на тлі заяв Трампа про намір купити Гренландію – фото

Загалом королівський герб Данії змінювався тричі з 1819 року: у 1903, 1948 та 1972 роках

Король Фредерік Х (Фото: ЕРА/Emil Nicolai Helms)

Король Данії Фредерік X змінив королівський герб на тлі заяв обраного президента США Дональда Трампа про намір купити Гренландію. Новий зразок чіткіше зображує символ острівної країни, пише The Guardian.

Менш ніж через рік після того, як Фредерік X став королем Данії, змінивши на троні свою матір, королеву Маргрете II, яка зреклася престолу наприкінці 2022 року, він наголосив на важливості збереження єдності Королівства Данія, включно з Гренландією та Фарерськими островами.

Попередні королівські герби Данії протягом 500 років містили три корони — символ Кальмарської унії, яка об’єднувала Данію, Норвегію та Швецію під данським керівництвом з 1397 по 1523 рік, зазначає The Guardian.

В оновленому ж гербі три корони замінені на більш помітні символи: білого ведмедя, який уособлює Гренландію, й барана — символ Фарерських островів.

"Ми всі єдині, і кожен із нас відданий королівству Данія. Від данської меншини в Південному Шлезвігу, яка знаходиться навіть за межами королівства, і аж до Гренландії. Ми належимо одне одному", – сказав король у новорічному зверненні.

Загалом королівський герб Данії змінювався тричі з 1819 року: у 1903, 1948 та 1972 роках. Як зазначають журналісти, нові зміни відображають прагнення модернізувати символіку відповідно до сучасних реалій.

ДОВІДКА Гренландія перебуває під управлінням Данії понад 300 років. У 1721 році Данія офіційно встановила контроль над Гренландією, започаткувавши колонізацію острова. У 1953-му Гренландія стала інтегрованою частиною Данії зі статусом амта (провінції). У 1979 році Гренландія отримала автономію, що дозволило їй самостійно керувати внутрішніми справами, а вже у 2009-му острівна країна розширила свою автономію, отримавши більшу відповідальність за управління ресурсами та самовизначення. У 2023 році уряд Гренландії представив свій перший проєкт конституції. Гренландія перебуває під управлінням Данії понад 300 років. У 1721 році Данія офіційно встановила контроль над Гренландією, започаткувавши колонізацію острова. У 1953-му Гренландія стала інтегрованою частиною Данії зі статусом амта (провінції). У 1979 році Гренландія отримала автономію, що дозволило їй самостійно керувати внутрішніми справами, а вже у 2009-му острівна країна розширила свою автономію, отримавши більшу відповідальність за управління ресурсами та самовизначення. У 2023 році уряд Гренландії представив свій перший проєкт конституції.

Праворуч новий герб (Фото: Kongehuset.dk)