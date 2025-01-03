Прем'єр Гренландії, на яку претендує Трамп, хоче незалежності від Данії

Муте Егеде (Фото: ЕРА/LEIFF JOSEFSEN)

Прем'єр Гренландії Муте Егеде у новорічному зверненні висловив бажання здобути незалежність від Данії. Його цитує Reuters.

"Настав час, щоб ми самі зробили крок і визначили своє майбутнє, зокрема щодо того, з ким ми тісно співпрацюватимемо і хто буде нашими торговими партнерами", – сказав Егеде.

Глава гренландського уряду зазначив, що історія довела: співпраця Гренландії з Данією "не привела до повної рівності".

"Настав час нашій країні зробити наступний крок. Як і інші нації, ми маємо долати перешкоди у співпраці, які можна назвати спадщиною колоніалізму, та рухатися вперед", – пояснив він.

Прем'єр підкреслив, що рішення про незалежність має ухвалити народ Гренландії, але не уточнив, коли може бути проведено референдум.

ДОВІДКА Гренландія перебуває під управлінням Данії понад 300 років. У 1721 році Данія офіційно встановила контроль над Гренландією, започаткувавши колонізацію острова. У 1953-му Гренландія стала інтегрованою частиною Данії зі статусом амта (провінції). У 1979 році Гренландія отримала автономію, що дозволило їй самостійно керувати внутрішніми справами, а вже у 2009-му острівна країна розширила свою автономію, отримавши більшу відповідальність за управління ресурсами та самовизначення. У 2023 році уряд Гренландії представив свій перший проєкт конституції. Гренландія перебуває під управлінням Данії. У 1721 році Данія офіційно встановила контроль над Гренландією, започаткувавши колонізацію острова. У 1953-му Гренландія стала інтегрованою частиною Данії зі статусом амта (провінції). У 1979 році Гренландія отримала автономію, що дозволило їй самостійно керувати внутрішніми справами, а вже у 2009-му острівна країна розширила свою автономію, отримавши більшу відповідальність за управління ресурсами та самовизначення. У 2023 році уряд Гренландії представив свій перший проєкт конституції.