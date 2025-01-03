Премьер Гренландии, на которую претендует Трамп, хочет независимости от Дании
Премьер Гренландии Муте Эгеде в новогоднем обращении выразил желание обрести независимость от Дании. Его цитирует Reuters.
"Пришло время, чтобы мы сами шагнули и определили свое будущее, в частности, относительно того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами", – сказал Эгеде.
Глава гренландского правительства отметил, что история доказала: сотрудничество Гренландии с Данией "не привело к полному равенству".
"Пора нашей стране сделать следующий шаг. Как и другие нации, мы должны преодолевать препятствия в сотрудничестве, которые можно назвать наследием колониализма, и двигаться вперед", – пояснил он.
Премьер подчеркнул, что решение о независимости должен принять народ Гренландии, но не уточнил, когда может быть проведен референдум.
- 23 декабря 2024 года избранный президент США Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Эгеде ответил, что она не продается.