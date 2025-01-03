Премьер Гренландии, на которую претендует Трамп, хочет независимости от Дании

Муте Эгеде (Фото: ЕРА/LEIFF JOSEFSEN)

Премьер Гренландии Муте Эгеде в новогоднем обращении выразил желание обрести независимость от Дании. Его цитирует Reuters.

"Пришло время, чтобы мы сами шагнули и определили свое будущее, в частности, относительно того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами", – сказал Эгеде.

Глава гренландского правительства отметил, что история доказала: сотрудничество Гренландии с Данией "не привело к полному равенству".

"Пора нашей стране сделать следующий шаг. Как и другие нации, мы должны преодолевать препятствия в сотрудничестве, которые можно назвать наследием колониализма, и двигаться вперед", – пояснил он.

Премьер подчеркнул, что решение о независимости должен принять народ Гренландии, но не уточнил, когда может быть проведен референдум.

СПРАВКА Гренландия находится под управлением Дании более 300 лет. В 1721 году Дания официально установила контроль над Гренландией, начав колонизацию острова. В 1953 году Гренландия стала интегрированной частью Дании со статусом амта (провинции). В 1979 году Гренландия получила автономию, что позволило ей самостоятельно управлять внутренними делами, а уже в 2009-м островная страна расширила свою автономию, получив большую ответственность за управление ресурсами и самоопределение. В 2023 году правительство Гренландии представило свой первый проект конституции. Гренландия находится под управлением Дании. В 1721 году Дания официально установила контроль над Гренландией, начав колонизацию острова. В 1953 году Гренландия стала интегрированной частью Дании со статусом амта (провинции). В 1979 году Гренландия получила автономию, что позволило ей самостоятельно управлять внутренними делами, а уже в 2009-м островная страна расширила свою автономию, получив большую ответственность за управление ресурсами и самоопределение. В 2023 году правительство Гренландии представило свой первый проект конституции.