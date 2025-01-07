Король Дании изменил герб на фоне заявлений Трампа о намерении купить Гренландию – фото
Король Дании Фредерик X изменил королевский герб на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о намерении купить Гренландию. Новый образец более четко изображает символ островной страны, пишет The Guardian.
Менее чем через год после того, как Фредерик X стал королем Дании, сменив на троне свою мать, королеву Маргрете II, отрекшейся от престола в конце 2022 года, он отметил важность сохранения единства Королевства Дания, включая Гренландию и Фарерские острова.
Предыдущие королевские гербы Дании в течение 500 лет содержали три короны – символ Кальмарской унии, объединявшей Данию, Норвегию и Швецию под датским руководством с 1397 по 1523 год, отмечает The Guardian.
В обновленном же гербе три короны заменены на более заметные символы: белого медведя, олицетворяющего Гренландию, и барана — символ Фарерских островов.
"Мы все едины, и каждый из нас предан королевству Дания. От датского меньшинства в Южном Шлезвиге, которое находится даже за пределами королевства, и вплоть до Гренландии. Мы принадлежим друг другу", – сказал король в новогоднем обращении.
В общей сложности королевский герб Дании менялся трижды с 1819 года: в 1903, 1948 и 1972 годах. Как отмечают журналисты, новые изменения отражают стремление модернизировать символику в соответствии с современными реалиями.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Муте Эгеде ответил, что она не продается.
- Эгеде в новогоднем обращении выразил желание обрести независимость от Дании.