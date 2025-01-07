Король Дании изменил герб на фоне заявлений Трампа о намерении купить Гренландию – фото

В целом королевский герб Дании изменялся трижды с 1819: в 1903, 1948 и 1972 годах

Король Фредерик Х (Фото: ЕРА/Emil Nicolai Helms)

Король Дании Фредерик X изменил королевский герб на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о намерении купить Гренландию. Новый образец более четко изображает символ островной страны, пишет The Guardian.

Менее чем через год после того, как Фредерик X стал королем Дании, сменив на троне свою мать, королеву Маргрете II, отрекшейся от престола в конце 2022 года, он отметил важность сохранения единства Королевства Дания, включая Гренландию и Фарерские острова.

Предыдущие королевские гербы Дании в течение 500 лет содержали три короны – символ Кальмарской унии, объединявшей Данию, Норвегию и Швецию под датским руководством с 1397 по 1523 год, отмечает The Guardian.

В обновленном же гербе три короны заменены на более заметные символы: белого медведя, олицетворяющего Гренландию, и барана — символ Фарерских островов.

"Мы все едины, и каждый из нас предан королевству Дания. От датского меньшинства в Южном Шлезвиге, которое находится даже за пределами королевства, и вплоть до Гренландии. Мы принадлежим друг другу", – сказал король в новогоднем обращении.

В общей сложности королевский герб Дании менялся трижды с 1819 года: в 1903, 1948 и 1972 годах. Как отмечают журналисты, новые изменения отражают стремление модернизировать символику в соответствии с современными реалиями.

СПРАВКА Гренландия находится под управлением Дании более 300 лет. В 1721 году Дания официально установила контроль над Гренландией, начав колонизацию острова. В 1953 году Гренландия стала интегрированной частью Дании со статусом амта (провинции). В 1979 году Гренландия получила автономию, что позволило ей самостоятельно управлять внутренними делами, а уже в 2009 островная страна расширила свою автономию, получив большую ответственность за управление ресурсами и самоопределение. В 2023 году правительство Гренландии представило свой первый проект конституции. Гренландия находится под управлением Дании более 300 лет. В 1721 году Дания официально установила контроль над Гренландией, начав колонизацию острова. В 1953 году Гренландия стала интегрированной частью Дании со статусом амта (провинции). В 1979 году Гренландия получила автономию, что позволило ей самостоятельно управлять внутренними делами, а уже в 2009 островная страна расширила свою автономию, получив большую ответственность за управление ресурсами и самоопределение. В 2023 году правительство Гренландии представило свой первый проект конституции.

Справа новый герб (Фото: Kongehuset.dk)