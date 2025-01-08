"Не могу представить". Премьер Дании сомневается, что Трамп отберет Гренландию
Премьер Дании Метте Фредериксен сомневается, что избранный президент США Дональд Трамп действительно решит принять меры для получения контроля над Гренландией – островной страной, которая подконтрольна Дании. Об этом она заявила в интервью телеканалу TV2.
"У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до такого", – сказала премьер.
По словам Фредериксен, США являются "важнейшим и ближайшим союзником Дании" и Копенгаген не хочет торговой войны с Вашингтоном.
Она призвала граждан не беспокоиться из-за заявления Трампа о возможности передачи контроля над Гренландией Соединенным Штатам. Фредериксен подчеркнула, что следующие шаги будут согласовываться с будущей администрацией избранного президента США.
Еще вчера, 7 января, Трамп заявил, что Дания должна уступить США Гренландии для защиты "свободного мира", в том числе от кораблей Китая и России.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Муте Эгеде ответил, что она не продается.
- 26 декабря Трамп "поздравил" с Рождеством Панамский канал, Гренландию и "губернатора" Канады Трюдо.
- 29 декабря в команде Трампа объяснили его заявления о Канаде, Гренландии и Панаме.
- 3 января 2025 года премьер Гренландии заявил, что хочет независимости от Дании.