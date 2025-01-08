"Не могу представить". Премьер Дании сомневается, что Трамп отберет Гренландию

Фредериксен призвала граждан не беспокоиться из-за заявления Трампа о возможности передачи контроля над Гренландией Соединенным Штатам

Метте Фредериксен (Фото: ЕРА)

Премьер Дании Метте Фредериксен сомневается, что избранный президент США Дональд Трамп действительно решит принять меры для получения контроля над Гренландией – островной страной, которая подконтрольна Дании. Об этом она заявила в интервью телеканалу TV2.

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"У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до такого", – сказала премьер.

По словам Фредериксен, США являются "важнейшим и ближайшим союзником Дании" и Копенгаген не хочет торговой войны с Вашингтоном.

Она призвала граждан не беспокоиться из-за заявления Трампа о возможности передачи контроля над Гренландией Соединенным Штатам. Фредериксен подчеркнула, что следующие шаги будут согласовываться с будущей администрацией избранного президента США.

Еще вчера, 7 января, Трамп заявил, что Дания должна уступить США Гренландии для защиты "свободного мира", в том числе от кораблей Китая и России.