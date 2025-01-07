Трамп: Данія має поступитися Гренландією США. Не виключаю військового примусу

Трамп вважає, що це необхідно США з метою безпеки

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Данія має поступитися США Гренландією для захисту "вільного світу", зокрема від кораблів Китаю та Росії. Про це він заявив під час виступу 7 січня після того, як Конгрес підтвердив його перемогу на виборах, повідомляє CNN.

Щобільше, він не виключив, що може вдатися до військових засобів чи економічного примусу, щоб встановити контроль над Гренландією та Панамським каналом.

"Я не можу гарантувати вам жодного із цих двох пунктів, але можу сказати одне: вони потрібні нам для економічної безпеки", – сказав Трамп.

Зазначається, що у переможній промові він пообіцяв, що не збирається розпочинати війни, а навпаки, збирається їх зупинити після вступу на посаду.

Також Трамп заявив, що має намір перейменувати Мексиканську затоку на "Затоку Америки".

"Ми збираємося змінити назву Мексиканської затоки на Затоку Америки, яка має красиве кільце. Вона охоплює велику територію, Затока Америки — яка красива назва. І вона доречна", – сказав він.

Трамп повторив свій заклик до Мексики допомогти зупинити нелегальну міграцію через кордон США та Мексики та свою обіцянку запровадити мито на імпорт із Мексики.