"Теперь Дания вынуждена слушать нас". FT узнало, что думают гренландцы о заявлениях Трампа

В общем, гренландцы стремятся к большей автономии от Дании, но их экономическая зависимость остается значительным вызовом

Гренландия (Фото: ЕРА/EMIL STACH)

Визит Дональда Трампа-младшего в Гренландию и заявления его отца о намерении приобрести остров вызвали среди местных жителей неоднозначную реакцию. Хотя Трамп-старший указывал на стратегическое значение Гренландии для безопасности США, гренландцы восприняли такие заявления как пренебрежение их землей и культурой, говорится в репортаже Financial Times.

В Нууку, где жизнь проходит в суровых климатических условиях, многие были шокированы заявлениями Трампа.

"Для некоторых это было пугающе", – отметил местный старейшина Оле Йорген Хаммекен.

Бывший премьер-министр Гренландии Купик Клейст добавил: "Нельзя просто прийти и купить страну или ее народ".

Несмотря на возмущение, некоторые гренландцы видят в интересе Трампа определенные преимущества. По словам Хаммекена, внимание к острову заставит Данию больше учитывать потребности Гренландии.

"Теперь Дания вынуждена нас слушать", – подчеркнул он.

В целом гренландцы стремятся к большей автономии от Дании, но их экономическая зависимость остается значительным вызовом, отмечает FT. Многие считают, что независимость пока недостижима из-за слабости экономики. Трамп же, несмотря на критику, привлек внимание к будущему острову, остающемуся важным вопросом для его жителей.

Премьер Гренландии Муте Эгеде на днях заявлял, что гренландцы не хотят быть ни американцами, ни датчанами. Его датский коллега Мэтте Фредериксен сказала, что понимает эту позицию, но добавила, что хочет сохранить единство Королевства, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономные Фарерские острова.