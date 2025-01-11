Axios: Дания предложила Трампу больше присутствия США в Гренландии, чтоб он ее не забирал

Правительство Дании пытается убедить Трампа в том, что вопрос безопасности можно решить без необходимости присоединения Гренландии к США

Дональд Трамп-младший прибыл с визитом в Гренландию 7 января (Фото: ЕРА/EMIL STACH)

Дания направила команде избранного президента США Дональда Трампа частные сообщения, в которых выразила готовность обсудить возможность усиления безопасности в Гренландии или увеличения военного присутствия США на острове. Об этом изданию Axios сообщили два источника, осведомленных с этой ситуацией.

Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией – крупнейшим островом в мире – важен для национальной безопасности США на фоне угроз со стороны России и Китая. На этой неделе его сын посетил остров, напоминают журналисты.

По словам собеседника Axios, правительство Дании пытается убедить Трампа, в том числе через сообщения, переданные его советникам, что вопросы безопасности можно решить без необходимости присоединения Гренландии к США.

Источники рассказали, что Дания стремится избежать публичного конфликта с новой администрацией США и обратилась к членам команды Трампа для уточнения его замечаний, сделанных в начале недели.

В сообщениях, переданных команде Трампа, Дания четко дала понять, что Гренландия не продается, но выразила готовность обсудить какие-либо другие предложения США по острову.

США уже имеют военную базу на Гренландии и соглашение с Данией с 1951 года, что позволяет обсудить увеличение американского военного контингента на острове.

Трамп ранее не исключал использования военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией, заявив, что это вопрос национальной безопасности США.

Премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что гренландцы не хотят быть ни американцами, ни датчанами.