Axios: Данія запропонувала Трампу збільшити присутність США у Гренландії, щоб той її не забирав

Уряд Данії намагається переконати Трампа, що питання безпеки можна вирішити без необхідності приєднання Гренландії до США

Дональд Трамп-молодший прибув з візитом до Гренландії 7 січня (Фото: ЕРА/EMIL STACH)

Данія надіслала команді обраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити можливість посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові. Про це виданню Axios повідомили два джерела, обізнані з цією ситуацією.

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Трамп неодноразово заявляв, що контроль над Гренландією – найбільшим островом у світі – є важливим для національної безпеки США на фоні загроз з боку Росії та Китаю. Цього тижня його син відвідав острів, нагадують журналісти.

За словами співрозмовника Axios, уряд Данії намагається переконати Трампа, в тому числі через повідомлення, передані його радникам, що питання безпеки можна вирішити без необхідності приєднання Гренландії до США.

Джерела розповіли, що Данія прагне уникнути публічного конфлікту з новою адміністрацією США і звернулася до членів команди Трампа для уточнення його зауважень, зроблених на початку тижня.

У повідомленнях, переданих команді Трампа, Данія чітко дала зрозуміти, що Гренландія не продається, але висловила готовність обговорити будь-які інші пропозиції США щодо острова.

США вже мають військову базу на Гренландії та угоду з Данією від 1951 року, що дозволяє обговорити збільшення американського військового контингенту на острові.

Трамп раніше не виключав використання військової або економічної сили для здобуття контролю над Гренландією, заявивши, що це питання національної безпеки США.

Прем'єр Гренландії Муте Егеде заявляв, що гренландці не хочуть бути ані американцями, ані данцями.