Axios: Данія запропонувала Трампу збільшити присутність США у Гренландії, щоб той її не забирав
Данія надіслала команді обраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити можливість посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові. Про це виданню Axios повідомили два джерела, обізнані з цією ситуацією.
Трамп неодноразово заявляв, що контроль над Гренландією – найбільшим островом у світі – є важливим для національної безпеки США на фоні загроз з боку Росії та Китаю. Цього тижня його син відвідав острів, нагадують журналісти.
За словами співрозмовника Axios, уряд Данії намагається переконати Трампа, в тому числі через повідомлення, передані його радникам, що питання безпеки можна вирішити без необхідності приєднання Гренландії до США.
Джерела розповіли, що Данія прагне уникнути публічного конфлікту з новою адміністрацією США і звернулася до членів команди Трампа для уточнення його зауважень, зроблених на початку тижня.
У повідомленнях, переданих команді Трампа, Данія чітко дала зрозуміти, що Гренландія не продається, але висловила готовність обговорити будь-які інші пропозиції США щодо острова.
США вже мають військову базу на Гренландії та угоду з Данією від 1951 року, що дозволяє обговорити збільшення американського військового контингенту на острові.
Трамп раніше не виключав використання військової або економічної сили для здобуття контролю над Гренландією, заявивши, що це питання національної безпеки США.
Прем'єр Гренландії Муте Егеде заявляв, що гренландці не хочуть бути ані американцями, ані данцями.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Муте Егеде відповів, що вона не продається.
- 3 січня 2025 року прем'єр Гренландії заявив, що хоче незалежності від Данії.
- 7 січня Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 8 січня глава МЗС Данії сказав, що Гренландія може стати незалежною від їхньої країни, але не частиною США.
- 9 січня Reuters повідомило, що Трамп хоче отримати Гренландію з двох причин: закріпити спадщину та розширити вплив США.