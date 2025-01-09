Reuters: Трамп хоче отримати Гренландію, щоб закріпити спадщину та розширити вплив США

Наближені до Трампа люди вважають, що він навряд чи застосовуватиме військову силу проти Гренландії, але на інші методи може піти

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Обраний президент США Дональд Трамп налаштований отримати Гренландію з кількох причин: розширити сферу впливу США і закріпити свою спадщину. Про це Reuters повідомили три неназвані співрозмовники, знайомі з його планами.

Один із них повідомив, що Трамп навряд чи застосовуватиме військову силу для отримання Гренландії. Але він налаштований серйозно, тому може застосувати дипломатичний чи економічний тиск на Данію.

"Справжня спадщина полягає в тому, щоб розширити США. Буквально за 70 років ми не додали жодного об'єкта нерухомості в портфель. Він багато про це говорить", – сказав співрозмовник.

Останні території, які були приєднані до США, – це Аляска та Гаваї у 1959 році за президента Дуайта Ейзенхауера.

Інший співрозмовник розповів, що бачив список пріоритетів зовнішньої політики, який склали найвищі посадові особи Трампа. Один із пунктів впав в око – "Купівля Гренландії".

Троє нинішніх та колишніх соратників Трампа заявили, що він зацікавлений у територіальній експансії для того, щоб створити "міцну спадщину", яка пам'ятатиметься поколіннями.