Reuters: Трамп хочет получить Гренландию, чтобы закрепить наследие и расширить влияние США
Избранный президент США Дональд Трамп настроен заполучить Гренландию по нескольким причинам: расширить сферу влияния США и закрепить свое наследие. Об этом Reuters сообщили три неназванных собеседника, знакомые с его планами.
Один из них сообщил, что Трамп вряд ли применить военную силу для получения Гренландии. Но он настроен серьезно, поэтому может применить дипломатическое или экономическое давление на Данию.
"Настоящее наследие заключается в том, чтобы расширить США. Буквально за 70 лет мы не добавили ни одного объекта недвижимости в портфель. Он много об этом говорит", – сказал неназванный собеседник.
Последние территории, которые были присоединены к США, – это Аляска и Гавайи в 1959 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре.
Другой собеседник рассказал, что видел список приоритетов внешней политики, который составили высшие должностные лица Трампа. Один из пунктов бросился в глаза – "Покупка Гренландии".
Трое нынешних и бывших соратников Трампа заявили, что он заинтересован в территориальной экспансии для того, чтобы создать "прочное наследие", которое будет помниться поколениями.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Муте Эгеде ответил, что она не продается.
- 29 декабря в команде Трампа объяснили его заявления о Канаде, Гренландии и Панаме.
- 3 января 2025 года премьер Гренландии заявил, что хочет независимости от Дании.
- 7 января Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 8 января глава МИД Дании сказал, что Гренландия может стать независимой от их страны, но не частью США.