Reuters: Трамп хочет получить Гренландию, чтобы закрепить наследие и расширить влияние США

Приближенные к Трампу люди считают, что он вряд ли применит военную силу против Гренландии, но на другие методы может пойти

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Избранный президент США Дональд Трамп настроен заполучить Гренландию по нескольким причинам: расширить сферу влияния США и закрепить свое наследие. Об этом Reuters сообщили три неназванных собеседника, знакомые с его планами.

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Один из них сообщил, что Трамп вряд ли применить военную силу для получения Гренландии. Но он настроен серьезно, поэтому может применить дипломатическое или экономическое давление на Данию.

"Настоящее наследие заключается в том, чтобы расширить США. Буквально за 70 лет мы не добавили ни одного объекта недвижимости в портфель. Он много об этом говорит", – сказал неназванный собеседник.

Последние территории, которые были присоединены к США, – это Аляска и Гавайи в 1959 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре.

Другой собеседник рассказал, что видел список приоритетов внешней политики, который составили высшие должностные лица Трампа. Один из пунктов бросился в глаза – "Покупка Гренландии".

Трое нынешних и бывших соратников Трампа заявили, что он заинтересован в территориальной экспансии для того, чтобы создать "прочное наследие", которое будет помниться поколениями.